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"Вы нас не трогайте – мы вас не тронем". Лукашенко пригрозил, что отдал приказ ВС Беларуси взять под прицел центры принятия решений

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Лукашенко заявил, что ни в коем случае никого не пугает
Лукашенко заявил, что ни в коем случае никого не пугает
Фото: president.gov.by

Вооруженным силам Беларуси отдан приказ взять под прицел центры принятия решений на случай нанесения удара по территории республики.

Об этом 2 июля в Минске, выступая в ходе торжественного собрания по случаю Дня независимости, заявил Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Лукашенко цитирует сайт президента Республики Беларусь.

"Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями, – сказал политик. – Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить, у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом РФ. Я к этому давно готовился".

Лукашенко добавил, что его заявление – не бряцание оружием.

"Не ляпаю и не бряцаю. Я сказал, а они пускай думают… И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать… Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем", – резюмировал он.

Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой протяженностью 104 км (соединяет Беларусь и Калининградскую область РФ). Назван по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки.

В НАТО коридор считается вероятной целью возможной российской агрессии, так как его захват фактически отрезал бы от других членов НАТО Эстонию, Латвию и Литву.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 30 июня, что введенные против РФ санкции могут стать поводом для объявления войны.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Альянс будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между РФ и Литвой, которая с 2004 года является членом Североатлантического союза.

"И если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победил. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, захват, аэродром, агрессия, шантаж, Гомель, конфликт, удары, войска, Брест
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