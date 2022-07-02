"Вы нас не трогайте – мы вас не тронем". Лукашенко пригрозил, что отдал приказ ВС Беларуси взять под прицел центры принятия решений

Лукашенко заявил, что ни в коем случае никого не пугает Фото: president.gov.by

Об этом 2 июля в Минске, выступая в ходе торжественного собрания по случаю Дня независимости, заявил Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Лукашенко цитирует сайт президента Республики Беларусь.

"Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями, – сказал политик. – Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить, у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом РФ. Я к этому давно готовился".

Лукашенко добавил, что его заявление – не бряцание оружием.

"Не ляпаю и не бряцаю. Я сказал, а они пускай думают… И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать… Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем", – резюмировал он.

Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой протяженностью 104 км (соединяет Беларусь и Калининградскую область РФ). Назван по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки.

В НАТО коридор считается вероятной целью возможной российской агрессии, так как его захват фактически отрезал бы от других членов НАТО Эстонию, Латвию и Литву.