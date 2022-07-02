"И хорошо, что ракеты летели". Белорусский депутат заявил, что ракеты с территории Беларуси били по Украине, чтобы "предотвратить угрозу"

Гайдукевич: Мы показали, что, если будет хоть малейшее поползновение на Беларусь, будет ответ. Сейчас, видите, обстановка спокойная Скриншот: Телеканал Беларусь / YouTube

Депутат подчеркнул, что Беларусь не участвует в войне в Украине, которую он вслед за российскими политиками назвал "специальной военной операцией".

"Белорусские солдаты... ни один не планировал и не будет планировать участвовать в специальной военной операции. Это правда и аксиома. У нас совершенно другие задачи – обеспечить безопасность нашей страны и охрану огромного куска границы всего Союзного государства и недопущение нанесения удара по России в спину... Каждый день фейки о том, что мы якобы чуть ли уже не завтра будем участвовать в специальной военной операции", – заявил Гайдукевич.

Ведущая спросила у него: "С нашей территории летели ракеты или не летели?"

"Летели! И хорошо, что летели! Почему они летели? Мы что, бомбили там мирных жителей?" – заявил депутат.

Он сослался на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что ракеты якобы "летели туда, откуда шла потенциальная угроза нанесения удара по Беларуси".

"Мы эту угрозу предотвратили и показали, что, если будет хоть малейшее поползновение на Беларусь, будет ответ. Сейчас, видите, обстановка спокойная. Именно поэтому. И мы скажем больше: если мы увидим, что нам несут угрозу – а что наша армия должна делать, стоять-молчать, [ждать], когда нас разбомбят?

Депутат из Беларуси радуется ракетным ударам с территории его страны по Украине.



«Летели ракеты и хорошо, что летели».



Этого тоже надо запомнить. Лукашенко не вечен. Придётся отвечать за все, и такие шестерки первыми пойдут под суд. Этих сдадут без жалости, никто не заступится pic.twitter.com/suQ2gLUnbi — Денис Казанський (@den_kazansky) July 1, 2022

В марте самопровозглашенный президент Беларуси Александр заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.