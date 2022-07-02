"И хорошо, что ракеты летели". Белорусский депутат заявил, что ракеты с территории Беларуси били по Украине, чтобы "предотвратить угрозу"

Депутат подчеркнул, что Беларусь не участвует в войне в Украине, которую он вслед за российскими политиками назвал "специальной военной операцией".
"Белорусские солдаты... ни один не планировал и не будет планировать участвовать в специальной военной операции. Это правда и аксиома. У нас совершенно другие задачи – обеспечить безопасность нашей страны и охрану огромного куска границы всего Союзного государства и недопущение нанесения удара по России в спину... Каждый день фейки о том, что мы якобы чуть ли уже не завтра будем участвовать в специальной военной операции", – заявил Гайдукевич.
Ведущая спросила у него: "С нашей территории летели ракеты или не летели?"
"Летели! И хорошо, что летели! Почему они летели? Мы что, бомбили там мирных жителей?" – заявил депутат.
Он сослался на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что ракеты якобы "летели туда, откуда шла потенциальная угроза нанесения удара по Беларуси".
"Мы эту угрозу предотвратили и показали, что, если будет хоть малейшее поползновение на Беларусь, будет ответ. Сейчас, видите, обстановка спокойная. Именно поэтому. И мы скажем больше: если мы увидим, что нам несут угрозу – а что наша армия должна делать, стоять-молчать, [ждать], когда нас разбомбят?
Депутат из Беларуси радуется ракетным ударам с территории его страны по Украине.— Денис Казанський (@den_kazansky) July 1, 2022
«Летели ракеты и хорошо, что летели».
Этого тоже надо запомнить. Лукашенко не вечен. Придётся отвечать за все, и такие шестерки первыми пойдут под суд. Этих сдадут без жалости, никто не заступится pic.twitter.com/suQ2gLUnbi
В марте самопровозглашенный президент Беларуси Александр заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.