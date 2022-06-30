"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал переговоры Путина и Лукашенко

"Как Путин уговаривал Лукашенко напасть на Украину", – написал он.
В пародии Путин призвал Лукашенко напасть на Западную Украину, поскольку там якобы ущемляют белорусов.
Великий в образе Лукашенко отметил, что доверяет украинским Telegram-каналам и, в частности, прислушивается к советнику главы Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.
"Вчера смотрел Арестовича, я его постоянно сейчас смотрю, он сказал, что лучше не нападать. Арестович – не картошка, видит немножко. Я вам честно скажу, сейчас воевать на Западной Украине очень опасно. Начнем рыть окопы – они подумают, что мы копаем их бурштын, и тогда нам всем хана", – сказал он.
На замечание "Путина", что у Лукашенко будет возможность войти в историю как собиратель земель, Великий в образе белорусского президента отметил, что не против войти в историю "как собиратель картошки и морковки".
К вопросу нападения на Украину он предложил вернуться после посевной и праздников церковного календаря, и "31-го, 32-го или 33 июня", при том, что в этом месяце 30 дней.
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Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.
В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.