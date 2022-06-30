"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал переговоры Путина и Лукашенко

Великий в образе Лукашенко заявил, что не против войти в историю "как собиратель картошки и морковки" Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

"Как Путин уговаривал Лукашенко напасть на Украину", – написал он.

В пародии Путин призвал Лукашенко напасть на Западную Украину, поскольку там якобы ущемляют белорусов.

Великий в образе Лукашенко отметил, что доверяет украинским Telegram-каналам и, в частности, прислушивается к советнику главы Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.

"Вчера смотрел Арестовича, я его постоянно сейчас смотрю, он сказал, что лучше не нападать. Арестович – не картошка, видит немножко. Я вам честно скажу, сейчас воевать на Западной Украине очень опасно. Начнем рыть окопы – они подумают, что мы копаем их бурштын, и тогда нам всем хана", – сказал он.

На замечание "Путина", что у Лукашенко будет возможность войти в историю как собиратель земель, Великий в образе белорусского президента отметил, что не против войти в историю "как собиратель картошки и морковки".

К вопросу нападения на Украину он предложил вернуться после посевной и праздников церковного календаря, и "31-го, 32-го или 33 июня", при том, что в этом месяце 30 дней.