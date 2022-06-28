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28 июня, 2022
 
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Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео

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Шатунов умер на 49-м году жизни
Шатунов умер на 49-м году жизни
Фото: yuriy_shatunov / Instagram

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал ролик, снятый на похоронах 48-летнего солиста российской группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

"Пусть земля ему будет белыми розами", – написал он.

В ролике показан обряд отпевания и погружение гроба с телом Шатунова в крематорий.

Контекст:

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась.

23 июня стало известно о смерти артиста. У  него диагностировали обширный инфаркт.

В тот же день украинский пиар-менеджер Анна Салата в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного, но "известного организатора концертов" сообщила, что Шатунов в ответ на приглашения проживающих за границей украинцев выступить для них с концертом отвечал, что "не собирается петь для людей, не уважающих великую Россию".

Директор Шатунова 26 июня рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины.

Теги: Станислав Садальский, похороны, ролик, Ласковый май, Юрий Шатунов
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