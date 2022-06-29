Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков

"Вчера две российские ракеты попали в переполненный людьми торговый центр города Кременчуг, находящегося в сотнях километров от передовой. На настоящий момент известно уже о 20 погибших и 40 пропавших без вести. Десятки людей ранены. Это очередное военное преступление российской армии. Российская пропаганда сразу же начала врать – все помоечные Telegram-каналы и издания, от "военкоров" до Маргариты Симоньян, поспешили обвинить в этом страшном военном преступлении украинскую сторону. Это было предсказуемо", – отметил он.
Роднянский добавил, что российское министерство обороны подтвердило, что наносило удары – якобы по "военным объектам", а там чего-то сдетонировало, и взорвался торговый центр (...), "пустой и безлюдный".
"Мы уже выучили, что под "военными объектами" у минобороны РФ всегда подразумеваются жилые дома и торговые центры. А если "случайно" задевает гражданские объекты, то исключительно “пустые”, – написал он.
Роднянский подчеркнул, что в современном мире торговый центр – это место мирной спокойной жизни.
"Я спрашиваю себя: что чувствовали пилоты? Те бравые парни в крутой форме, которые сидели за штурвалами взлетевших с аэродрома Шайковка самолетов Ту-22М3. Те, кто нажав на кнопку, выпустили ракеты Х-22. О чем они думали? Думали ли? Что чувствуют сейчас?" – отметил продюсер.
Он заметил, что получил ответ на этот вопрос, прочитав историю о задержании в Москве по выдуманному поводу оппозиционного политика Ильи Яшина.
"Находясь уже в полиции, Яшин поинтересовался у задержавшего его сотрудника по фамилии Митрофанкин, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы. "А я прапорщик", – ловко ответил Митрофанкин. – Это не офицерская должность". И я наконец понял. Вся Россия превращается в страну прапорщиков. Все поддерживающие режим или попросту апатичные журналисты, светские дамы, кинематографисты, политики, депутаты – все они не на "офицерских должностях", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.
Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По данным на середину дня 28 июня, число погибших после ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью. К вечеру 28 июня расчистили около 80% разрушенного здания, сообщили в ГСЧС.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. Общественное также сообщило, что ракета попала в завод дорожных машин "Кредмаш". По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.