Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков

Роднянский: Все поддерживающие режим или попросту апатичные журналисты, светские дамы, кинематографисты, политики, депутаты – все они не на "офицерских должностях" Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Вчера две российские ракеты попали в переполненный людьми торговый центр города Кременчуг, находящегося в сотнях километров от передовой. На настоящий момент известно уже о 20 погибших и 40 пропавших без вести. Десятки людей ранены. Это очередное военное преступление российской армии. Российская пропаганда сразу же начала врать – все помоечные Telegram-каналы и издания, от "военкоров" до Маргариты Симоньян, поспешили обвинить в этом страшном военном преступлении украинскую сторону. Это было предсказуемо", – отметил он.

Роднянский добавил, что российское министерство обороны подтвердило, что наносило удары – якобы по "военным объектам", а там чего-то сдетонировало, и взорвался торговый центр (...), "пустой и безлюдный".

"Мы уже выучили, что под "военными объектами" у минобороны РФ всегда подразумеваются жилые дома и торговые центры. А если "случайно" задевает гражданские объекты, то исключительно “пустые”, – написал он.

Роднянский подчеркнул, что в современном мире торговый центр – это место мирной спокойной жизни.

"Я спрашиваю себя: что чувствовали пилоты? Те бравые парни в крутой форме, которые сидели за штурвалами взлетевших с аэродрома Шайковка самолетов Ту-22М3. Те, кто нажав на кнопку, выпустили ракеты Х-22. О чем они думали? Думали ли? Что чувствуют сейчас?" – отметил продюсер.

Он заметил, что получил ответ на этот вопрос, прочитав историю о задержании в Москве по выдуманному поводу оппозиционного политика Ильи Яшина.

"Находясь уже в полиции, Яшин поинтересовался у задержавшего его сотрудника по фамилии Митрофанкин, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы. "А я прапорщик", – ловко ответил Митрофанкин. – Это не офицерская должность". И я наконец понял. Вся Россия превращается в страну прапорщиков. Все поддерживающие режим или попросту апатичные журналисты, светские дамы, кинематографисты, политики, депутаты – все они не на "офицерских должностях", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

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