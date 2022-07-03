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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты закрепляются на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки, наступление возле Белогоровки провалилось – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили штурмы оккупантов возле Прудянки, Мазановки, Белогоровки
Украинские военные отбили штурмы оккупантов возле Прудянки, Мазановки, Белогоровки
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты ведут оборону занятых ранее позиций по нескольким направлениям на фронте. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 июля.

"На харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Перемога, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Меловая, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка", – говорится в сводке.

Вражеский штурм недалеко от Прудянки украинские воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от сел Мосьпаново и Граково.

На славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

"На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – сообщили в Генштабе. 

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы недалеко от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак", – говорится в сообщении.

На северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

Боевые действия также ведутся в Харьковской области и на юге Украины, где ВСУ ведут контрнаступление.

Днем 2 июля российские пропагандисты заявили, что россияне взяли Лисичанск Луганской области в окружение, вошли в город и дошли до его центра. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это – по его словам, возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска. "Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток-двух", – сказал Арестович. 

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Лисичанск, Пески, Спартак, обстрелы, наступление, война России против Украины, Каменское, Новолуганское, российские оккупанты, Белогоровка
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