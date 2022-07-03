Оккупанты закрепляются на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки, наступление возле Белогоровки провалилось – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Перемога, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Меловая, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка", – говорится в сводке.

Вражеский штурм недалеко от Прудянки украинские воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от сел Мосьпаново и Граково.

На славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

"На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – сообщили в Генштабе.

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы недалеко от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак", – говорится в сообщении.

На северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)