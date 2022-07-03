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ВОЙНА В УКРАИНЕ

31 прилет. Российские военные трижды из минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

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Жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов 2 июля нет, отметил глава Сумской ОВА
Жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов 2 июля нет, отметил глава Сумской ОВА
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Российские оккупационные войска 2 июля трижды из минометов обстреляли территорию Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Враг в течение дня трижды обстрелял Шосткинский район со своей территории. После 8.00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине. 12 прилетов. После 14.00 – по Эсманской общине, пять прилетов из миномета. Около 21.00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской общине, 14 прилетов", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов нет.

Накануне, 1 июля, начиная с 9.00 оккупанты выпустили по территории Сумской области более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра, отмечал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Шостка, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты
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