31 прилет. Российские военные трижды из минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

Жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов 2 июля нет, отметил глава Сумской ОВА Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Враг в течение дня трижды обстрелял Шосткинский район со своей территории. После 8.00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине. 12 прилетов. После 14.00 – по Эсманской общине, пять прилетов из миномета. Около 21.00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской общине, 14 прилетов", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов нет.

Накануне, 1 июля, начиная с 9.00 оккупанты выпустили по территории Сумской области более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра, отмечал глава ОВА.

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