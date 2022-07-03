31 прилет. Российские военные трижды из минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Враг в течение дня трижды обстрелял Шосткинский район со своей территории. После 8.00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине. 12 прилетов. После 14.00 – по Эсманской общине, пять прилетов из миномета. Около 21.00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской общине, 14 прилетов", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, жертв и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов нет.
Накануне, 1 июля, начиная с 9.00 оккупанты выпустили по территории Сумской области более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра, отмечал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.