Оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам в Торецке, под завалами находятся люди – ОВА

Известно по меньшей мере об одном раненом в результате обстрела Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. По предварительной информации, три человека находятся под завалами – идет спасательная операция", – написал Кириленко.

По его данным, еще одна ракета попала в территорию возле социального объекта, но не разорвалась.

"Россия превратила весь Донбасс в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех – эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", – призвал Кириленко.

5 июля российские оккупанты также обстреляли Торецк. Всего за сутки россияне нанесли 23 удара по мирному населению в 13 населенных пунктах Донецкой области, сообщили в региональном управлении полиции. Есть убитые и раненые.

Оккупационные войска стреляли из артиллерии, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч". Повреждены 29 жилых домов, школа, рынок, заводы, магазины.

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