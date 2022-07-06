ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам в Торецке, под завалами находятся люди – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Известно по меньшей мере об одном раненом в результате обстрела
Известно по меньшей мере об одном раненом в результате обстрела
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

6 июля Россия в очередной раз обстреляла Торецк Донецкой области, под удар попали частные дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. По предварительной информации, три человека находятся под завалами – идет спасательная операция", – написал Кириленко.

По его данным, еще одна ракета попала в территорию возле социального объекта, но не разорвалась.

"Россия превратила весь Донбасс в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех – эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", – призвал Кириленко.

5 июля российские оккупанты также обстреляли Торецк. Всего за сутки россияне нанесли 23 удара по мирному населению в 13 населенных пунктах Донецкой области, сообщили в региональном управлении полиции. Есть убитые и раненые.

Оккупационные войска стреляли из артиллерии, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч". Повреждены 29 жилых домов, школа, рынок, заводы, магазины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска, последнего крупного города в регионе, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.

Теги: Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Торецк, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка G
Дмитрий ГОРДОН
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (87085)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49327)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (49125)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (46254)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34325)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31631)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (27677)
8
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (26193)
 
 
 
 