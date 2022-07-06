Оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам в Торецке, под завалами находятся люди – ОВА

"Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. По предварительной информации, три человека находятся под завалами – идет спасательная операция", – написал Кириленко.
По его данным, еще одна ракета попала в территорию возле социального объекта, но не разорвалась.
"Россия превратила весь Донбасс в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех – эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", – призвал Кириленко.
5 июля российские оккупанты также обстреляли Торецк. Всего за сутки россияне нанесли 23 удара по мирному населению в 13 населенных пунктах Донецкой области, сообщили в региональном управлении полиции. Есть убитые и раненые.
Оккупационные войска стреляли из артиллерии, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч". Повреждены 29 жилых домов, школа, рынок, заводы, магазины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска, последнего крупного города в регионе, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.