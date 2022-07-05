Британская разведка считает, что в Донецкой области оккупанты будут действовать так же, как и в Луганской – "равняя города с землей"

В британском ведомстве подчеркнули, что теперь украинские военные смогут отступить на более удобные для обороны позиции Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным применением Россией артиллерии, равнявшей города с землей. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", – отметили в британской разведке.

В минобороны Британии считают, что относительно быстрый захват Лисичанска, позволивший оккупантам захватить почти всю Луганскую область, даст российским властям возможность заявлять о "существенном прогрессе в достижении политической цели".

В то же время в британском ведомстве подчеркнули, что теперь украинские военные смогут отступить на более удобную для обороны выпрямленную линию фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)