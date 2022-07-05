Британская разведка считает, что в Донецкой области оккупанты будут действовать так же, как и в Луганской – "равняя города с землей"

"Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным применением Россией артиллерии, равнявшей города с землей. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", – отметили в британской разведке.
В минобороны Британии считают, что относительно быстрый захват Лисичанска, позволивший оккупантам захватить почти всю Луганскую область, даст российским властям возможность заявлять о "существенном прогрессе в достижении политической цели".
В то же время в британском ведомстве подчеркнули, что теперь украинские военные смогут отступить на более удобную для обороны выпрямленную линию фронта.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 5, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9YeKlckkjI
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.