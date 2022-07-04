В Донецкой области оккупанты обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24. Видео

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян. Под обстрел попали пришедшие за водой, подвезенные чрезвычайными машинами, наши ребята и французские журналисты", – говорится в сообщении.

"Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится ежедневно работать спасателям Донбасса", – предложили в ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.

Контекст:

Украинские и иностранные журналисты регулярно попадают под обстрелы оккупантов, освещая войну РФ против Украины. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 24 журналиста.

3 июля оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранено 15.