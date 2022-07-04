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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24. Видео

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Французские журналисты попали под обстрел вместе с украинскими спасателями и жителями Донбасса, пришедшими за водой
Французские журналисты попали под обстрел вместе с украинскими спасателями и жителями Донбасса, пришедшими за водой
Фото: ДСНС України / Facebook

В районе Славянска Донецкой области россияне обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24. Об этом сообщила 4 июля в Facebook пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян. Под обстрел попали пришедшие за водой, подвезенные чрезвычайными машинами, наши ребята и французские журналисты", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02L96RKBUfCWg8xi5NZsLPSZTyLeXZRn2VFcpYCxmhfqEqcQJsPir3iQUABTeU1Qp9l

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.

"Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится ежедневно работать спасателям Донбасса", – предложили в ГСЧС.

ВИДЕО
Фото: France 24 / YouTube
Контекст:

Украинские и иностранные журналисты регулярно попадают под обстрелы оккупантов, освещая войну РФ против Украины. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 24 журналиста.

3 июля оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранено 15.

Теги: Россия, СМИ, Украина, ГСЧС, Донецкая область, Славянск, Донбасс, РСЗО, вторжение, спасатели, журналисты, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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