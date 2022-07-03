Массированные обстрелы Славянска и Краматорска. СБУ и Нацполиция начали расследования

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Нацполиция и СБУ открыли по фактам обстрелов уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По его словам, обстрелы свидетельствуют, что РФ сознательно выбирает для ударов гражданские объекты.

"Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия – очередная террористическая атака, которая ставла уже привычным инструментом для врага и за которую он обязательно понесет ответственность", – сказал Баканов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Краматорск оккупанты обстреляли сегодня из РСЗО "Смерч". Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет, но есть серьезные разрушения.

Также из РСЗО оккупанты обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранены 15.