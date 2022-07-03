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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами обстрела оккупантами Славянска стали шесть человек – обладминистрация

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Оккупанты обстреливают Славянск постоянно
Оккупанты обстреливают Славянск постоянно
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook (архив)

В результате обстрела 3 июля российскими оккупантами Славянска Донецкой области погибли шесть жителей города. Об этом сообщила Общественному спикер областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

По ее данным, ранения получили 15 человек.

"Был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно", – сказала она.

Игнатченко подчеркнула, что у жителей региона есть возможность эвакуироваться.

"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их до Днепра или дальше до Львова", – объяснила спикер ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях говорил, что Славянск российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно.

Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения.

Теги: Донецкая область, Славянск, война, эвакуация, раненые, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе
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