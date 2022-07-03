Жертвами обстрела оккупантами Славянска стали шесть человек – обладминистрация

По ее данным, ранения получили 15 человек.

"Был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно", – сказала она.

Игнатченко подчеркнула, что у жителей региона есть возможность эвакуироваться.

"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их до Днепра или дальше до Львова", – объяснила спикер ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях говорил, что Славянск российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня.