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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО, много погибших – глава городской администрации

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Славянск регулярно обстреливают
Славянск регулярно обстреливают
Фото: Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація / Fаcebook (архив)

3 июля российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в Fаcebook начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Воскресенье, 3 июля. Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", – написал он.

В коротком видеовключении Лях отметил, что в результате обстрела возникло "до 15 пожаров".

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/797471214609414/

Пользователи в соцсетях публикуют видео с большим количеством взрывов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно.

Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения.

Теги: пожар, Донецкая область, Славянск, война, раненые, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, взрывы, погибшие, Вадим Лях, российские оккупанты
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