Оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО, много погибших – глава городской администрации

"Воскресенье, 3 июля. Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", – написал он.

В коротком видеовключении Лях отметил, что в результате обстрела возникло "до 15 пожаров".

Пользователи в соцсетях публикуют видео с большим количеством взрывов.

Вид со стороны Славкурорта((( pic.twitter.com/EPrVSxtWHP — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 3, 2022

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