Оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО, много погибших – глава городской администрации

"Воскресенье, 3 июля. Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", – написал он.
В коротком видеовключении Лях отметил, что в результате обстрела возникло "до 15 пожаров".
Пользователи в соцсетях публикуют видео с большим количеством взрывов.
Вид со стороны Славкурорта((( pic.twitter.com/EPrVSxtWHP— hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно.
Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.
1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения.