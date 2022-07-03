Оккупанты уничтожили до основания админздания в Лисичанске и закрепляются в городе – Гайдай

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятной жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания", – написал Гайдай.
Он отметил, что россиян и оружия у них очень много, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.
"Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты", – сообщил глава ОГА.
По его словам, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали пожары в многоэтажках и частных домах, магазине, а также еще одном торговом центре.
"Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней отражено вражеское наступление", – добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои ведутся в районе Лисичанска. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.
Днем 2 июля российские пропагандисты заявили, что россияне окружили Лисичанск, вошли в город и дошли до его центра. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это – по его словам, на тот момент возле Лисичанска шли ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска. "Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток-двух", – сказал Арестович.
В Генштабе ВСУ не подтверждали информацию, что оккупанты вошли в Лисичанск. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – говорится в утренней сводке Генштаба 3 июля.