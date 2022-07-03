Оккупанты уничтожили до основания админздания в Лисичанске и закрепляются в городе – Гайдай

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятной жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания", – написал Гайдай.

Он отметил, что россиян и оружия у них очень много, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.

"Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты", – сообщил глава ОГА.

По его словам, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали пожары в многоэтажках и частных домах, магазине, а также еще одном торговом центре.

"Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней отражено вражеское наступление", – добавил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)