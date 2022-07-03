Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч", в городе серьезные разрушения – мэр

Краматорск второй день обстреливают из РСЗО "Смерч" Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и палят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения", – написал Гончаренко.

Он опубликовал фото снарядов и сообщил, что работает взрывотехническая служба.

"Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" – призвал мэр.

Скриншот: Олександр Гончаренко / Facebook

Вечером 2 июля оккупанты также обстреливали Краматорск из "Смерчей". Два снаряда не разорвались, никто не пострадал.

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