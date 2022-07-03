Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч", в городе серьезные разрушения – мэр

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и палят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения", – написал Гончаренко.
Он опубликовал фото снарядов и сообщил, что работает взрывотехническая служба.
"Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" – призвал мэр.
Вечером 2 июля оккупанты также обстреливали Краматорск из "Смерчей". Два снаряда не разорвались, никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.