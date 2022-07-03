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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО "Смерч" обстреляли вечером Краматорск – мэр

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Гончаренко опубликовал фото неразорвавшихся снарядов от РСЗО "Смерч"
Гончаренко опубликовал фото неразорвавшихся снарядов от РСЗО "Смерч"
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 2 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Краматорск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба. Предварительно без жертв", – написал городской голова.

Гончаренко опубликовал фото двух неразорвавшихся снарядов.

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты
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