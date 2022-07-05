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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили штурм Долины Донецкой области, оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Новолуганского – Генштаб ВСУ

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Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на Донбассе
Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на Донбассе
Фото: EPA

Украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении населенного пункта Долина, в направлении Новолуганского продолжаются бои. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 5 июля.

"На славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены. На донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

"На бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

Также российские оккупанты ударили авиацией по Авдеевке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, штурм, обстрелы, война России против Украины
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