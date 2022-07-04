Украинские военные жестко пресекли попытку оккупантов штурма в Харьковской области – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад", – говорится в сообщении.
Украинские венные отметили, что в районе Черкасских Тишков (северо-восточный пригород Харькова) противник дистанционно минировал местность, "пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений сил обороны". В этом районе идет контрбатарейная борьба.
"На славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. [...] Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка [Донецкой области], имеет частичный успех", – рассказали в ВСУ.
По данным их Генштаба, на донецком, краматорском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты занимаются обстрелами из артиллерии и другого оружия.
"Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли. На бахмутском направлении [...] наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового", – объяснили в ВСУ.
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