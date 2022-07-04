РФ переместила в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Херсонской области, сообщили в Генштабе Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в YouTube утром 4 июля.

Оккупанты занимаются усовершенствованием инженерных позиций в районе Нововоскресенского (примерно 15 км на юг от Потемкино), отмечается в сводке.

"В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами", – добавили в Генштабе.

Авторы сводки добавили, что ВСУ "небезуспешно" наносят удары по скоплениям живой силы и техники россиян, а также по складам боеприпасов.