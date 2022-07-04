РФ переместила в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в YouTube утром 4 июля.
Оккупанты занимаются усовершенствованием инженерных позиций в районе Нововоскресенского (примерно 15 км на юг от Потемкино), отмечается в сводке.
"В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами", – добавили в Генштабе.
Авторы сводки добавили, что ВСУ "небезуспешно" наносят удары по скоплениям живой силы и техники россиян, а также по складам боеприпасов.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня сообщал, что украинские военные в ходе контрнаступления освободили часть региона от оккупантов.