"Украина ничего не отдает". Зеленский объяснил уход ВСУ из Лисичанска и заявил, что доклады в Москве "пойдут прахом"

"Если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "Украина ничего не отдает".

"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние", – заявил Зеленский.

По его словам, украинская армия постепенно продвигается вперед "и в Харьковской области, и в Херсонской области, и на море".

"[Остров] Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 июля Генштаб ВСУ сообщил о выходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" российских оккупантов.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил президенту России Владимиру Путину об "освобождении" Луганской области.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube