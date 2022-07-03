"Украина ничего не отдает". Зеленский объяснил уход ВСУ из Лисичанска и заявил, что доклады в Москве "пойдут прахом"

"Если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", – сказал президент.
Он подчеркнул, что "Украина ничего не отдает".
"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние", – заявил Зеленский.
По его словам, украинская армия постепенно продвигается вперед "и в Харьковской области, и в Херсонской области, и на море".
"[Остров] Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 июля Генштаб ВСУ сообщил о выходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" российских оккупантов.
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил президенту России Владимиру Путину об "освобождении" Луганской области.
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
2 июля стало известно об освобождении украинскими войсками Ивановки в Херсонской области.
В этот же день Зеленский сообщил, что за время открытого вторжения российских войск в Украину от оккупантов освободили 1027 населенных пунктов, еще 2610 – под российской оккупацией.