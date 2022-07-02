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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Ивановки – Генштаб ВСУ

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Бои идут на юге и востоке Украины
Бои идут на юге и востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

В результате боевых действий от российских оккупантов освобождено село Ивановка. Об этом проинформировал 2 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По результатам действий украинских воинов противник оставил населенный пункт Ивановка", – говорится в сообщении.

О какой именно области Украины идет речь, не уточняется. Генштаб уведомил об этом сразу после информации о ситуации на южнобужском направлении (на юге страны).

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uYvAvrDSWUV1kmjtB7mMj4XvQB6JZMqn13M8fj7ctsNg8DYTBprV8DWmH7997rYnl?__cft__[0]=AZXqAeJwZdWUhtvzmBV_rIsnwgPHkY8o78135rnOZ3JJy-RenB6Ixxy85J-_cXVZUDVDCkfCWz-IaDsNN-2jt_AIRvUhrDsWXVf5PZioa2QMiM9NiFEUHk0DUs-ClLCZ0Njh3uVfzP-0hMsBQGbFs6-lCV9ARkGLPEo4tUoK4HiypA&__tn__=%2CO%2CP-R

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Telegram, что село освобождено в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сел под названием Ивановка в Херсонской области, по данным "Википедии", четыре.

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

Боевые действия также ведутся в Харьковской области и на юге Украины, где, по разным данным, ВСУ ведут контрнаступление.

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