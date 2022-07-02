Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Ивановки – Генштаб ВСУ

"По результатам действий украинских воинов противник оставил населенный пункт Ивановка", – говорится в сообщении.
О какой именно области Украины идет речь, не уточняется. Генштаб уведомил об этом сразу после информации о ситуации на южнобужском направлении (на юге страны).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uYvAvrDSWUV1kmjtB7mMj4XvQB6JZMqn13M8fj7ctsNg8DYTBprV8DWmH7997rYnl?__cft__[0]=AZXqAeJwZdWUhtvzmBV_rIsnwgPHkY8o78135rnOZ3JJy-RenB6Ixxy85J-_cXVZUDVDCkfCWz-IaDsNN-2jt_AIRvUhrDsWXVf5PZioa2QMiM9NiFEUHk0DUs-ClLCZ0Njh3uVfzP-0hMsBQGbFs6-lCV9ARkGLPEo4tUoK4HiypA&__tn__=%2CO%2CP-R
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Telegram, что село освобождено в Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сел под названием Ивановка в Херсонской области, по данным "Википедии", четыре.
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
Боевые действия также ведутся в Харьковской области и на юге Украины, где, по разным данным, ВСУ ведут контрнаступление.