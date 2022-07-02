Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Ивановки – Генштаб ВСУ

Бои идут на юге и востоке Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"По результатам действий украинских воинов противник оставил населенный пункт Ивановка", – говорится в сообщении.

О какой именно области Украины идет речь, не уточняется. Генштаб уведомил об этом сразу после информации о ситуации на южнобужском направлении (на юге страны).

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Telegram, что село освобождено в Херсонской области.

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Сел под названием Ивановка в Херсонской области, по данным "Википедии", четыре.