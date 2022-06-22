ВСУ освободили от российских оккупантов 1026 населенных пунктов Украины – Офис президента

Он подчеркнул, что на деоккупированных территориях идут работы по восстановлению инфраструктуры.

"Продолжается подготовка fast recovery plan – это план по быстрому восстановлению жилищ людей, школ, садов, медицинских учреждений, которые были разрушены в результате российского вторжения", – отметил Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска зашли в 3600 населенных пунктов Украины, более 1000 из них уже освободили ВСУ, еще 2600 – предстояло освободить.

Вооруженные силы Украины по состоянию на 22 июня ликвидировали около 34 230 российских оккупантов.