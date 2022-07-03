Зеленский: Нужно делать все возможное, чтобы Россия проиграла не только на поле боя, но еще и исторически

"Предстоит сделать еще очень многое для нашей победы, и это трудный путь, потому что война продолжается. Но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но еще и исторически, концептуально. Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной", – сказал президент.
По его словам, "во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность, но война не закончилась – она есть".
"К сожалению, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. И постоянно используйте все свои контакты за границей, все свои информационные возможности, даже просто социальные сети, чтобы распространять правду о войне и преступлениях оккупантов на нашей земле", – призвал Зеленский.
Он подчеркнул, что как бы ни было сложно сегодня, следует помнить о завтрашнем дне.
"Завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – все и каждый должны делать для этого абсолютно все возможное", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
2 июля стало известно об освобождении украинскими войсками Ивановки в Херсонской области. Всего, по данным Зеленского, с 24 февраля деоккупированы 1027 населенных пунктов Украины, еще 2610 остаются под российской оккупацией.