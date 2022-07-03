Зеленский: Нужно делать все возможное, чтобы Россия проиграла не только на поле боя, но еще и исторически

"Предстоит сделать еще очень многое для нашей победы, и это трудный путь, потому что война продолжается. Но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но еще и исторически, концептуально. Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной", – сказал президент.

По его словам, "во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность, но война не закончилась – она есть".

"К сожалению, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. И постоянно используйте все свои контакты за границей, все свои информационные возможности, даже просто социальные сети, чтобы распространять правду о войне и преступлениях оккупантов на нашей земле", – призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что как бы ни было сложно сегодня, следует помнить о завтрашнем дне.

"Завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – все и каждый должны делать для этого абсолютно все возможное", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube