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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов". Зеленский рассказал об оборонной помощи США для Украины

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Зеленский отметил, что США передадут Украине системы NASAMS
Зеленский отметил, что США передадут Украине системы NASAMS
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 1 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оборонную помощь Украине. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично [президенту США Джо] Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки", – сказал он.

Президент Украины отметил, что в общей сложности американский пакет помощи Украине оценивается в $820 млн и в него входят, кроме NASAMS, радары и боеприпасы для артиллерии.

"Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

О новом пакете оборонной помощи для Украины Байден объявил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.

В Пентагоне 1 июля отметили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $7,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Байдена, в том числе около $6,9 млрд с начала открытого вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,8 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: США, война, Донбасс, Харьковская область, оборона, помощь, боеприпасы, артиллерия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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