"Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов". Зеленский рассказал об оборонной помощи США для Украины

"Я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично [президенту США Джо] Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки", – сказал он.

Президент Украины отметил, что в общей сложности американский пакет помощи Украине оценивается в $820 млн и в него входят, кроме NASAMS, радары и боеприпасы для артиллерии.

"Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube