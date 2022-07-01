ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Война очень близко". Зеленский предупредил мир, что ракеты за минуты могут пролетать сотни километров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Хочется, чтобы война была очень далеко
Зеленский: Хочется, чтобы война была очень далеко
Фото: president.gov.ua

Люди в мире устают от войны в Украине, и это проблема. Об этом 1 июля заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере президент Украины Владимир Зеленский, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.

"Эта проблема не только Украины, но я абсолютно с вами соглашаюсь, что внимание спадает к войне, потому что люди в Европе, люди в мире не хотят думать о войне. Так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко, но это совместная проблема", – сказал он.

Зеленский отметил, что "дистанция войны может сократиться за день-два-три".

"Сегодня ракеты долетают сотни километров за минуты, поэтому война прежде всего очень близко. Очень нужно, чтобы все страны это понимали и не ждали, когда война войдет в их дома и будет стучаться в их двери. Поэтому очень важно, чтобы не спадала заинтересованность (извините, что я пользуюсь таким словом относительно войны)", – объяснил он.

Президент Украины предупредил, что война несет для других стран ряд рисков, связанных с войной, в том числе политический хаос и голод.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял это некими "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

По состоянию на 1 июля, по данным Зеленского, Россия выпустила по территории Украины около 3 тыс. ракет.

Теги: Россия, война, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (211112)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (78653)
3
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (69728)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (54944)
5
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (52351)
6
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (41836)
7
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи (38398)
8
"У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы (34157)
 
 
 
 