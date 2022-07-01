"Война очень близко". Зеленский предупредил мир, что ракеты за минуты могут пролетать сотни километров

Зеленский: Хочется, чтобы война была очень далеко Фото: president.gov.ua

"Эта проблема не только Украины, но я абсолютно с вами соглашаюсь, что внимание спадает к войне, потому что люди в Европе, люди в мире не хотят думать о войне. Так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко, но это совместная проблема", – сказал он.

Зеленский отметил, что "дистанция войны может сократиться за день-два-три".

"Сегодня ракеты долетают сотни километров за минуты, поэтому война прежде всего очень близко. Очень нужно, чтобы все страны это понимали и не ждали, когда война войдет в их дома и будет стучаться в их двери. Поэтому очень важно, чтобы не спадала заинтересованность (извините, что я пользуюсь таким словом относительно войны)", – объяснил он.

Президент Украины предупредил, что война несет для других стран ряд рисков, связанных с войной, в том числе политический хаос и голод.

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