Зеленский об агрессии России: Ни одно государство в мире не должно оставаться одно, когда есть такое зло

"Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует, и я благодарен Норвегии за то, что вы [...] нас поддерживали и не колебались, начали помогать нам сразу", – сказал Зеленский.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.
"Такая жестокость российских действий только подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров относительно предоставления Украине поддержки, прежде всего это оборонная поддержка", – заявил президент Украины.
Ракетный удар российских оккупантов по Одесской области, жертвами которого стали 1 июля мирные жители, Зеленский назвал "не случайностью, как ежедневно говорят масс-медиа Российской Федерации".
"Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов, против наших поселков, против наших людей, взрослых и детей", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины, говорил в июне президент США Джо Байден.
Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал Братчук.
По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.
В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.