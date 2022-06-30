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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 50 стран взяли обязательства по поддержке Украины, речь о танках, артиллерии, РЗСО и сотнях тысяч боеприпасов – Байден

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Байден: Соединенные Штаты призывают весь мир поддержать Украину
Байден: Соединенные Штаты призывают весь мир поддержать Украину
Фото: ЕРА

Более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден, расшифровку приводит сайт Белого дома.

Байден говорил об итогах саммита. Он рассказал, что все страны – члены НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП, а Польша и страны Балтии уже выделяют по 2,5–3% ВВП на оборону своих государств. 

"Вместе мы развертываем больше активов и возможностей для укрепления наших альянсов во всех сферах – на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе. Мы вновь подтвердили, что наши обязательства по статье 5 [о коллективной защите] священны. Атака на одного – это атака на всех, и мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – продолжил он. 

Также Байден рассказал, что США усилят свое военное присутствие в Европе. 

"Мы разместим больше кораблей здесь, в Испании. Мы разместим больше средств ПВО в Италии и Германии, больше самолетов F-35 – в Великобритании и для укрепления нашего восточного фланга – новый постоянный штаб для 5-го армейского корпуса – в Польше. Кроме того, дополнительная бригадная боевая группа размещена в Румынии, а в странах Балтии развернуты дополнительные ротационные подразделения", – сообщил он. 

По словам главы Белого дома, НАТО адаптируется к нынешним реалиям. 

"Все это происходит на фоне нашего ответа НАТО на агрессию России и помощи Украине в самозащите. Соединенные Штаты призывают весь мир поддержать Украину. Союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр [обороны США Ллойд] Остин только что собрал более 50 стран, взявших на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины: почти 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских боеприпасов, а также современные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы ПВО", – добавил Байден. 

Контекст:

Саммит НАТО проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". 

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине. 

США, по словам Байдена предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. Сегодня по итогам саммита он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Это шаг, который позволит Украине перейти в наступление, считают в британском правительстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, Джо Байден, страны Балтии, ПВО, военная помощь, артиллерия, саммит НАТО, HIMARS
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