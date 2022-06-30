Более 50 стран взяли обязательства по поддержке Украины, речь о танках, артиллерии, РЗСО и сотнях тысяч боеприпасов – Байден

Байден говорил об итогах саммита. Он рассказал, что все страны – члены НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП, а Польша и страны Балтии уже выделяют по 2,5–3% ВВП на оборону своих государств.

"Вместе мы развертываем больше активов и возможностей для укрепления наших альянсов во всех сферах – на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе. Мы вновь подтвердили, что наши обязательства по статье 5 [о коллективной защите] священны. Атака на одного – это атака на всех, и мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – продолжил он.

Также Байден рассказал, что США усилят свое военное присутствие в Европе.

"Мы разместим больше кораблей здесь, в Испании. Мы разместим больше средств ПВО в Италии и Германии, больше самолетов F-35 – в Великобритании и для укрепления нашего восточного фланга – новый постоянный штаб для 5-го армейского корпуса – в Польше. Кроме того, дополнительная бригадная боевая группа размещена в Румынии, а в странах Балтии развернуты дополнительные ротационные подразделения", – сообщил он.

По словам главы Белого дома, НАТО адаптируется к нынешним реалиям.

"Все это происходит на фоне нашего ответа НАТО на агрессию России и помощи Украине в самозащите. Соединенные Штаты призывают весь мир поддержать Украину. Союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр [обороны США Ллойд] Остин только что собрал более 50 стран, взявших на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины: почти 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских боеприпасов, а также современные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы ПВО", – добавил Байден.