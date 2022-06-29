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НАТО утвердил новую стратегическую концепцию. Столтенберг рассказал, чем она отличается от действующей

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Новая стратегическая концепция НАТО уже опубликована
Новая стратегическая концепция НАТО уже опубликована
Фото: ЕРА

Страны Североатлантического альянса на саммите в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию НАТО. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 29 июня, его цитирует сайт Альянса.

До этого времени действовала стратегическая концепция, которая была утверждена в 2010 году, новая сильно отличается от нее, подчеркнул генсек. 

В предыдущей концепции не упоминается Китай, а Россия названа стратегическим партнером.

В новой концепции, подчеркнул Столтенбрег, "четко говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям". В концепции также изложена совместная позиция партнеров по противодействию терроризму, а также гибридным и киберугрозам.

Стратегическая концепция НАТО уже опубликована. В ней, кроме тезисов, озвученных Столтенбергом, также указано, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". 

Три основные задачи Альянса, согласно концепции, – это:

  • сдерживание и оборона;
  • предотвращение и урегулирование кризисов;
  • безопасность на основе сотрудничества. 

"Наше видение ясное: мы хотим жить в мире, где уважаются суверенитет, территориальная целостность, права человека и международное право и где каждая страна может выбрать свой собственный путь, свободный от агрессии, принуждения или подрывной деятельности. Мы работаем со всеми, кто разделяет эти цели. Мы вместе как союзники защищаем нашу свободу и способствуем построению более мирного мира", – подчеркивается во вступительном слове в документе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.

Как сообщает сайт Альянса, стратегическая концепция обновляется примерно каждое десятилетие и является вторым по значимости документом НАТО. В ней подтверждаются ценности Альянса, дается коллективная оценка вызовов безопасности и определяются направления политической и военной деятельности Альянса. Предыдущая версия была принята на Лиссабонском саммите НАТО 12 лет назад.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, саммит, война России против Украины, саммит НАТО, сотрудничество
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