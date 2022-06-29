НАТО утвердил новую стратегическую концепцию. Столтенберг рассказал, чем она отличается от действующей

До этого времени действовала стратегическая концепция, которая была утверждена в 2010 году, новая сильно отличается от нее, подчеркнул генсек.

В предыдущей концепции не упоминается Китай, а Россия названа стратегическим партнером.

В новой концепции, подчеркнул Столтенбрег, "четко говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям". В концепции также изложена совместная позиция партнеров по противодействию терроризму, а также гибридным и киберугрозам.

Стратегическая концепция НАТО уже опубликована. В ней, кроме тезисов, озвученных Столтенбергом, также указано, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Три основные задачи Альянса, согласно концепции, – это:

сдерживание и оборона;

предотвращение и урегулирование кризисов;

безопасность на основе сотрудничества.

"Наше видение ясное: мы хотим жить в мире, где уважаются суверенитет, территориальная целостность, права человека и международное право и где каждая страна может выбрать свой собственный путь, свободный от агрессии, принуждения или подрывной деятельности. Мы работаем со всеми, кто разделяет эти цели. Мы вместе как союзники защищаем нашу свободу и способствуем построению более мирного мира", – подчеркивается во вступительном слове в документе.

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