"Четкий сигнал России". Польские политики радуются размещению в стране 5-й армии США

С тех пор как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, Польша считает увеличение контингента войск НАТО на восточном фланге Альянса жизненно важным и давно стремилась разместить на своей территории постоянную военную базу США, сказал он.

По его словам, "это успех, который является результатом долгих и последовательных переговоров".

Reuters отмечает, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польше находилось около 4,5 тыс. военных из состава НАТО. С тех пор Вашингтон направил в Польшу дополнительные войска и оборудование, а в июне НАТО заявил, что в настоящее время там дислоцировано 11,6 тыс. армейцев из США, Великобритании и других стран блока.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом", – написал в Twitter после заявления Байдена заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

* Co * co dla wielu wydawa * o si * niemo * liwe, dzi * staje si * faktem. Mamy STA * obecno * * w Polsce. Dbamy o wspólne bezpiecze * stwo. To tak * e jasny sygna * dla Moskwy. B * dziemy dalej zabiega * o wzmacnianie polskiego bezpiecze * stwa.#skutecznadyplomacja#StrongerTogether https://t.co/N9KagKh87q — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 29, 2022