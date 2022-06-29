"Четкий сигнал России". Польские политики радуются размещению в стране 5-й армии США

С тех пор как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, Польша считает увеличение контингента войск НАТО на восточном фланге Альянса жизненно важным и давно стремилась разместить на своей территории постоянную военную базу США, сказал он.
По его словам, "это успех, который является результатом долгих и последовательных переговоров".
Reuters отмечает, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польше находилось около 4,5 тыс. военных из состава НАТО. С тех пор Вашингтон направил в Польшу дополнительные войска и оборудование, а в июне НАТО заявил, что в настоящее время там дислоцировано 11,6 тыс. армейцев из США, Великобритании и других стран блока.
"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом", – написал в Twitter после заявления Байдена заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
* Co * co dla wielu wydawa * o si * niemo * liwe, dzi * staje si * faktem. Mamy STA * obecno * * w Polsce. Dbamy o wspólne bezpiecze * stwo. To tak * e jasny sygna * dla Moskwy. B * dziemy dalej zabiega * o wzmacnianie polskiego bezpiecze * stwa.#skutecznadyplomacja#StrongerTogether https://t.co/N9KagKh87q— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 29, 2022
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность.
Накануне саммита НАТО в Мадриде генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.
28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море. "Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.
29 июня Байден на встрече со Столтенбергом подтвердил значительное увеличение присутствия американских военных сил в Европе. По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше. Кроме того, на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.