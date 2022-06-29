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"Четкий сигнал России". Польские политики радуются размещению в стране 5-й армии США

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В настоящее время в Польше дислоцировано 11,6 тыс. армейцев НАТО
В настоящее время в Польше дислоцировано 11,6 тыс. армейцев НАТО
Фото: ЕРА

Варшава приветствует заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде о размещении штаба 5-й армии в Польше как реализацию давней мечты, которая отправит четкий сигнал России. Об этом заявил советник президента Польши по безопасности Якоб Кумач, сообщает Reuters.

С тех пор как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, Польша считает увеличение контингента войск НАТО на восточном фланге Альянса жизненно важным и давно стремилась разместить на своей территории постоянную военную базу США, сказал он.

По его словам, "это успех, который является результатом долгих и последовательных переговоров".

Reuters отмечает, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польше находилось около 4,5 тыс. военных из состава НАТО. С тех пор Вашингтон направил в Польшу дополнительные войска и оборудование, а в июне НАТО заявил, что в настоящее время там дислоцировано 11,6 тыс. армейцев из США, Великобритании и других стран блока.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом", – написал в Twitter после заявления Байдена заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность.

Накануне саммита НАТО в Мадриде генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море. "Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.

29 июня Байден на встрече со Столтенбергом подтвердил значительное увеличение присутствия американских военных сил в Европе. По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше. Кроме того, на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.

Теги: США, НАТО, Польша, Джо Байден, Марцин Пшидач
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