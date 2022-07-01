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Норвегия объявила о помощи Украине на сумму $1 млрд, украинским военным передадут три РСЗО

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Норвегия является третьим по величине вкладчиком в фонд Всемирного банка для помощи Украине
Норвегия является третьим по величине вкладчиком в фонд Всемирного банка для помощи Украине
Фото: ЕРА

Норвегия передаст Украине помощь на сумму 10 млрд норвежских крон (около $1 млрд), сообщает 1 июля сайт правительства Норвегии со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гар Стере.

Предполагается, что указанная сумма будет потрачена в течение двух лет, значительная часть средств будет перечислена в 2022 году.

"Финансирование будет использовано для гуманитарной помощи и усилий по восстановлению в стране, а также для предоставления оружия и бюджетной поддержки украинской государственной администрации. [...] Норвегия [в частности] согласилась предоставить три машины РСЗО (реактивной системы залпового огня)", – говорится в сообщении.

Стере заявил, что Норвегия – "вместе с украинским народом".

В правительстве страны отметили, что в ответ на военную агрессию России Норвегия предоставила в 2022 году Украине и соседним странам около 2,1 млрд норвежских крон (около $210 млн).

"Норвегия является третьим по величине вкладчиком в мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка для Украины после США и Великобритании", – подчеркнули в Осло.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 июля Стере в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт главы Украинского государства.

Контекст:

США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и снаряжение к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Теги: Украина, оружие, война, Норвегия, военная помощь, помощь, РСЗО, война России против Украины, финансирование, премьер-министр
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