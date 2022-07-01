Норвегия объявила о помощи Украине на сумму $1 млрд, украинским военным передадут три РСЗО

Норвегия является третьим по величине вкладчиком в фонд Всемирного банка для помощи Украине Фото: ЕРА

Предполагается, что указанная сумма будет потрачена в течение двух лет, значительная часть средств будет перечислена в 2022 году.

"Финансирование будет использовано для гуманитарной помощи и усилий по восстановлению в стране, а также для предоставления оружия и бюджетной поддержки украинской государственной администрации. [...] Норвегия [в частности] согласилась предоставить три машины РСЗО (реактивной системы залпового огня)", – говорится в сообщении.

Стере заявил, что Норвегия – "вместе с украинским народом".

В правительстве страны отметили, что в ответ на военную агрессию России Норвегия предоставила в 2022 году Украине и соседним странам около 2,1 млрд норвежских крон (около $210 млн).

"Норвегия является третьим по величине вкладчиком в мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка для Украины после США и Великобритании", – подчеркнули в Осло.

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1 июля Стере в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт главы Украинского государства.