Норвегия увеличит поставки газа в страны ЕС – Еврокомиссия

Сотрудничество ЕС и Норвегии "повысит устойчивость Европы перед негативными последствиями вторжения России в Украину", которое началось 24 февраля, говорится в сообщении. Отмечается, что важность добычи нефти и газа в Норвегии для энергетической безопасности Европы "еще больше возросло".

До конца года страны ЕС смогу получить около 100 ТВтч дополнительной энергии.