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Страны ЕС перейдут на уголь, чтобы справиться с дефицитом российского газа – Еврокомиссия

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Страны ЕС временно вернутся к использованию угля на электростанциях, чтобы компенсировать нехватку российского газа
Страны ЕС временно вернутся к использованию угля на электростанциях, чтобы компенсировать нехватку российского газа
Фото: EPA

Страны Европейского союза временно перейдут на использование угля для обеспечения работы электростанций, чтобы компенсировать нехватку российского газа. Об этом 22 июня заявила исполнительный директор по вопросам международных дел и климатического финансирования при Европейской комиссии Элина Бардрам на энергетическом форуме в Брюсселе, сообщает Reuters.

Она заявила, что вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, привело "к чрезвычайной ситуации в Европе", имея ввиду резкое сокращение поставок газа российским "Газпромом". Поэтому, отметила Бардрам, страны ЕС должны "предпринимать меры", в частности, вернуться к использованию угля. Она добавила, что такие меры "носят временный характер".

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по борьбе с изменениями климата.

В то же время глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что Европе нужно готовится к тому, что Россия полностью перекроет поставки газа этой зимой.

Как отметило Reuters, сейчас страны ЕС "изо всех сил" пытаются наполнить газовые хранилища, но пока есть только половина от необходимого.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным “Русской службы BBC”, до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

14-го и 15 июня Российский "Газпром" дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Причиной назвали несвоевременный возврат компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта. В Еврокомиссии такие действия назвали "мошенническим ходом", сообщало Reuters.

Теги: Газпром, Россия, газ, уголь, Еврокомиссия, Брюссель, агрессия, Северный поток, Европа, война России против Украины, российский газ, ЕС
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