Страны ЕС перейдут на уголь, чтобы справиться с дефицитом российского газа – Еврокомиссия

Она заявила, что вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, привело "к чрезвычайной ситуации в Европе", имея ввиду резкое сокращение поставок газа российским "Газпромом". Поэтому, отметила Бардрам, страны ЕС должны "предпринимать меры", в частности, вернуться к использованию угля. Она добавила, что такие меры "носят временный характер".

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по борьбе с изменениями климата.

В то же время глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что Европе нужно готовится к тому, что Россия полностью перекроет поставки газа этой зимой.

Как отметило Reuters, сейчас страны ЕС "изо всех сил" пытаются наполнить газовые хранилища, но пока есть только половина от необходимого.