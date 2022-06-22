Страны ЕС перейдут на уголь, чтобы справиться с дефицитом российского газа – Еврокомиссия

Она заявила, что вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, привело "к чрезвычайной ситуации в Европе", имея ввиду резкое сокращение поставок газа российским "Газпромом". Поэтому, отметила Бардрам, страны ЕС должны "предпринимать меры", в частности, вернуться к использованию угля. Она добавила, что такие меры "носят временный характер".
Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по борьбе с изменениями климата.
В то же время глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что Европе нужно готовится к тому, что Россия полностью перекроет поставки газа этой зимой.
Как отметило Reuters, сейчас страны ЕС "изо всех сил" пытаются наполнить газовые хранилища, но пока есть только половина от необходимого.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным “Русской службы BBC”, до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.
14-го и 15 июня Российский "Газпром" дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Причиной назвали несвоевременный возврат компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта. В Еврокомиссии такие действия назвали "мошенническим ходом", сообщало Reuters.