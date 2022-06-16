В минэкономики Германии считают, что нужны общенациональные усилия для независимости от российского газа

В Германии ожидают, что к концу года сократят долю поставок российского газа до 30% Фото: depositphotos.com

В нем отмечается, что сразу после начала войны федеральное правительство Германии начало работать над снижением зависимости от российских энергоресурсов.

"В прошлом доля поставок российского газа составляла в среднем 55%. К середине апреля этот показатель упал примерно до 35%. С этой целью были увеличены закупки природного газа в Норвегии и Нидерландах, а также значительно увеличился импорт СПГ", – говорится в заявлении.

Однако в министерстве считают, что независимости от российского газа можно добиться только общенациональными усилиями.

"Много шагов требуется от многих участников одновременно – федеральных, государственных, местных властей, компаний и частных домохозяйств... Федеральное правительство работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ в Германии уже в 2022-м и 2023 годах. Это требует огромных усилий от всех, в том числе, для создания технических предпосылок при строительстве соединительных трубопроводов", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в министерстве, одновременно с политическими переговорами коммунальные компании находятся в процессе подписания контрактов на СПГ.

"За счет аренды четырех плавучих СПГ-терминалов к лету 2024 года на заключительном этапе может быть поэтапно выгружено около 33 млрд м³ СПГ. Уже зимой 2022–2023 годов дополнительные 7,5 млрд м³ СПГ могут появиться на рынке. Другие терминалы СПГ, такие как терминал Brunsbüttel мощностью 8 млрд м³, находятся в процессе планирования и будут готовы к поставкам с 2026 года", – подчеркнула Унгард.

Все эти действия вместе с усилиями по сокращению потребления газа за счет энергоэффективности могут к концу года сократить долю поставок российского газа до 30%.

"Независимости от российского газа в значительной степени можно добиться совместными усилиями к лету 2024 года. Для этого требуется диверсификация, экономия, более быстрый выход на водород и широкое распространение возобновляемых источников энергии. В целом постепенное сокращение потребления российского газа до 10% к лету 2024 года возможно", – подытожили в министерстве.