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В минэкономики Германии считают, что нужны общенациональные усилия для независимости от российского газа

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В Германии ожидают, что к концу года сократят долю поставок российского газа до 30%
В Германии ожидают, что к концу года сократят долю поставок российского газа до 30%
Фото: depositphotos.com

Для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. Соответствующее заявление 15 июня получило издание Guildhall от представителя Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград.

В нем отмечается, что сразу после начала войны федеральное правительство Германии начало работать над снижением зависимости от российских энергоресурсов.

"В прошлом доля поставок российского газа составляла в среднем 55%. К середине апреля этот показатель упал примерно до 35%. С этой целью были увеличены закупки природного газа в Норвегии и Нидерландах, а также значительно увеличился импорт СПГ", – говорится в заявлении.

Однако в министерстве считают, что независимости от российского газа можно добиться только общенациональными усилиями.

"Много шагов требуется от многих участников одновременно – федеральных, государственных, местных властей, компаний и частных домохозяйств... Федеральное правительство работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ в Германии уже в 2022-м и 2023 годах. Это требует огромных усилий от всех, в том числе, для создания технических предпосылок при строительстве соединительных трубопроводов", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в министерстве, одновременно с политическими переговорами коммунальные компании находятся в процессе подписания контрактов на СПГ.

"За счет аренды четырех плавучих СПГ-терминалов к лету 2024 года на заключительном этапе может быть поэтапно выгружено около 33 млрд м³ СПГ. Уже зимой 2022–2023 годов дополнительные 7,5 млрд м³ СПГ могут появиться на рынке. Другие терминалы СПГ, такие как терминал Brunsbüttel мощностью 8 млрд м³, находятся в процессе планирования и будут готовы к поставкам с 2026 года", – подчеркнула Унгард.

Все эти действия вместе с усилиями по сокращению потребления газа за счет энергоэффективности могут к концу года сократить долю поставок российского газа до 30%.

"Независимости от российского газа в значительной степени можно добиться совместными усилиями к лету 2024 года. Для этого требуется диверсификация, экономия, более быстрый выход на водород и широкое распространение возобновляемых источников энергии. В целом постепенное сокращение потребления российского газа до 10% к лету 2024 года возможно", – подытожили в министерстве.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 

В то же время Германия сильно зависит от импорта российского газа, поэтому призывы ввести газовое эмбарго против РФ вызывают неоднозначную реакцию в ФРГ, отмечает "Немецкая волна". По последним данным минэкономики, зависимость Германии от российского газа после нападения РФ на Украину сократилась с 55% до 35%.

СМИ сообщали, что Германия также готовится к возможной внезапной остановке поставок российского газа, разрабатывая экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями.

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