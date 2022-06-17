"Не должно быть этой зависимости". Зеленский считает, что РФ специально ограничила поставки газа, чтобы ударить по европейцам

Такое мнение 16 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Российский "Газпром" 14-го и 15 июня дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 16 июня цена на газ в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. м³, но ближе к вечеру она упала до около $1,3 тыс. за 1 тыс. м³.
"Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцам, – сказал Зеленский. – "Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один довод в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.
14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³) "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей". 15 июня "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".
Макогон заявил 15 июня, что ГТС Украины готова компенсировать объемы прокачки "Северного потока", но российский "Газпром" не использует даже забронированные мощности. "Очевидно, вопрос не в коммерции, а в политике. Газ выступает элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС. Наподобие: "Не давайте летальное оружие Украине, иначе мы применим против вас энергетическое", – резюмировал гендиректор ОГТСУ.