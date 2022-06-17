"Не должно быть этой зависимости". Зеленский считает, что РФ специально ограничила поставки газа, чтобы ударить по европейцам

Российский "Газпром" 14-го и 15 июня дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через "Северный поток" Фото: nord-stream.com

Такое мнение 16 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Российский "Газпром" 14-го и 15 июня дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 16 июня цена на газ в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. м³, но ближе к вечеру она упала до около $1,3 тыс. за 1 тыс. м³.

"Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцам, – сказал Зеленский. – "Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один довод в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости".