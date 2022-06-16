"Вопрос не в коммерции, а в политике". Украина может увеличить транзит российского газа из-за технических проблем "Северного потока" – Макогон

Об этом 15 июня в Facebook сообщил гендиректор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"Газпром" заявляет о технической проблеме с их стороны, и как следствие – сокращение транзита газа по "Северному потоку" на 100 млн м³ в сутки. Как надежный поставщик компания должна предложить решение проблемы. Например, перераспределение потоков газа между другими доступными газопроводами Польши или Украины, – написал руководитель ОГТСУ. – "Газпром" без проблем может выполнить обязательства перед европейскими заказчиками услуг и поставить весь объем газа через украинскую ГТС".
По словам Макогона, забронированные и оплаченные "Газпромом" мощности украинской ГТС на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн м³ в сутки при текущем фактическом уровне транзита до 42 млн м³ в сутки.
"То есть "Газпром" может использовать 35 млн м³ в сутки забронированных мощностей без каких-либо дополнительных действий или расходов. А общая техническая мощность "Суджи" почти – 240 млн м³ в сутки, что в полтора раза больше "Северного потока", – отметил гендиректор ОГТСУ.
Кроме того, не задействован трубопровод "Ямал – Европа" через Польшу с мощностью около 90 млн м³ в сутки, добавил Макогон.
"Очевидно, вопрос не в коммерции, а в политике. Газ выступает элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС. Наподобие: "Не давайте летальное оружие Украине, иначе мы применим против вас энергетическое", – резюмировал гендиректор ОГТСУ.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил Макогон.
В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.
14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³) "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
15 июня "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего ее суточная производительность с 16 июня составит до 67 млн м³ в сутки.