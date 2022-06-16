"Вопрос не в коммерции, а в политике". Украина может увеличить транзит российского газа из-за технических проблем "Северного потока" – Макогон

"Газпром" может использовать 35 млн м³ в сутки забронированных мощностей через ГТС Украины без каких-либо дополнительных расходов, отметил Макогон Фото: EPA

Об этом 15 июня в Facebook сообщил гендиректор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Газпром" заявляет о технической проблеме с их стороны, и как следствие – сокращение транзита газа по "Северному потоку" на 100 млн м³ в сутки. Как надежный поставщик компания должна предложить решение проблемы. Например, перераспределение потоков газа между другими доступными газопроводами Польши или Украины, – написал руководитель ОГТСУ. – "Газпром" без проблем может выполнить обязательства перед европейскими заказчиками услуг и поставить весь объем газа через украинскую ГТС".

По словам Макогона, забронированные и оплаченные "Газпромом" мощности украинской ГТС на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн м³ в сутки при текущем фактическом уровне транзита до 42 млн м³ в сутки.

"То есть "Газпром" может использовать 35 млн м³ в сутки забронированных мощностей без каких-либо дополнительных действий или расходов. А общая техническая мощность "Суджи" почти – 240 млн м³ в сутки, что в полтора раза больше "Северного потока", – отметил гендиректор ОГТСУ.

Кроме того, не задействован трубопровод "Ямал – Европа" через Польшу с мощностью около 90 млн м³ в сутки, добавил Макогон.

"Очевидно, вопрос не в коммерции, а в политике. Газ выступает элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС. Наподобие: "Не давайте летальное оружие Украине, иначе мы применим против вас энергетическое", – резюмировал гендиректор ОГТСУ.