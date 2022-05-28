Украина потребовала от Германии остановить "Северный поток–1"

Макогон рассказал, что "Оператор ГТС Украины" вместе с "Нафтогазом" направили обращение в министерство экономики Германии по поводу остановки "Северного потока–1".
"Этот поток работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Но после российского вторжения в Украину оснований, на основе которых работал "Северный поток–1", больше нет. Поэтому для обеспечения безопасности нашей страны через обеспечения безопасности нашей ГТС мы обратились в Германию с таким требованием", – сказал он.
Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря, добавил Макогон.
"Северный поток–1" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.