Украина потребовала от Германии остановить "Северный поток–1"

"Северный поток–1" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря Фото: EPA

Макогон рассказал, что "Оператор ГТС Украины" вместе с "Нафтогазом" направили обращение в министерство экономики Германии по поводу остановки "Северного потока–1".

"Этот поток работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Но после российского вторжения в Украину оснований, на основе которых работал "Северный поток–1", больше нет. Поэтому для обеспечения безопасности нашей страны через обеспечения безопасности нашей ГТС мы обратились в Германию с таким требованием", – сказал он.

Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря, добавил Макогон.