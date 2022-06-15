В Бундестаге призвали прекратить импорт газа из РФ через "Северный поток". "Газпром" объявил о снижении прокачки через трубопровод

Об этом 14 июня в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер.
"Мы работаем на полную, чтобы как можно быстрее сделать Германию независимой от российского газа. С этой целью мы строим новые терминалы СПГ и заключаем новые контракты на поставки. В настоящее время мы проводим пополнение наших газохранилищ, чтобы гарантировать безопасность и без российских поставок", – отметил политик.
В тот же день российский "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³).
"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", – говорится в сообщении газового монополиста в Telegram.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.