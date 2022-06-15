В Бундестаге призвали прекратить импорт газа из РФ через "Северный поток". "Газпром" объявил о снижении прокачки через трубопровод

"Газпром" 14 июня объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% Фото: nord-stream.com

Об этом 14 июня в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер.

"Мы работаем на полную, чтобы как можно быстрее сделать Германию независимой от российского газа. С этой целью мы строим новые терминалы СПГ и заключаем новые контракты на поставки. В настоящее время мы проводим пополнение наших газохранилищ, чтобы гарантировать безопасность и без российских поставок", – отметил политик.

В тот же день российский "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³).

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", – говорится в сообщении газового монополиста в Telegram.