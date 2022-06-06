Евросоюз разработал план замещения российского газа – еврокомиссар

Тьерри Бретон: Все помогают украинцам в их законном сражении против этой агрессии Фото: ЕРА

Бретон отметил, что российский "Газпром" уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность на это ответить", – продолжил он.

По словам еврокомиссара, Евросоюз ежегодно импортирует из России 155 млн м³ газа (45% всего импорта). План, разработанный в ЕС, предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также предполагается ускорение использования морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, что позволит заменить еще 25 млн м³ газа.

Кроме того, предлагается использование атомной энергии электростанций, которые планировали закрыть, введение мер экономии и трансформация индустрии, работающей только на газе, – все вместе это составит эквивалент 24 млн м³ газа. Последний вариант, который также рассматривается, – использование угольных электростанций.

"Мы применяем санкции, которые наказывают финансово, потому что мы не можем позволить продолжать финансировать эту войну у границ Европы. Все помогают украинцам в их законном сражении против этой агрессии", – подчеркнул Бретон.