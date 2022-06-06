Евросоюз разработал план замещения российского газа – еврокомиссар

Бретон отметил, что российский "Газпром" уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Данию и Финляндию.
"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность на это ответить", – продолжил он.
По словам еврокомиссара, Евросоюз ежегодно импортирует из России 155 млн м³ газа (45% всего импорта). План, разработанный в ЕС, предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также предполагается ускорение использования морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, что позволит заменить еще 25 млн м³ газа.
Кроме того, предлагается использование атомной энергии электростанций, которые планировали закрыть, введение мер экономии и трансформация индустрии, работающей только на газе, – все вместе это составит эквивалент 24 млн м³ газа. Последний вариант, который также рассматривается, – использование угольных электростанций.
"Мы применяем санкции, которые наказывают финансово, потому что мы не можем позволить продолжать финансировать эту войну у границ Европы. Все помогают украинцам в их законном сражении против этой агрессии", – подчеркнул Бретон.
23 марта после введения санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.
В начале июня ЕС ввел пакет санкций, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть. Газовое эмбарго пока не обсуждается, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.