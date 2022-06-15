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"Газпром" второй раз за последние двое суток объявил о снижении прокачки газа через "Северный поток"

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"Газпром" снизил производительность КС "Портовая" до 67 млн м&sup3; газа в сутки, отметили в компании (фото иллюстративное)
"Газпром" снизил производительность КС "Портовая" до 67 млн м³ газа в сутки, отметили в компании (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Российский монополист "Газпром" сообщил в Telegram 15 июня, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) "Портовая".

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" с 1.30 по московскому времени (как и в Киеве) 16 июня составит до 67 млн м³ в сутки.

14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³).

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", – подчеркнули в компании.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

В Бундестаге призвали прекратить импорт российского газа через "Северный поток" из-за преступлений РФ против Украины.

Теги: Газпром, Россия, Германия, газопровод, Северный поток, ремонт, Siemens, российский газ
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