"Газпром" второй раз за последние двое суток объявил о снижении прокачки газа через "Северный поток"

"Газпром" снизил производительность КС "Портовая" до 67 млн м³ газа в сутки, отметили в компании (фото иллюстративное) Фото: EPA

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" с 1.30 по московскому времени (как и в Киеве) 16 июня составит до 67 млн м³ в сутки.

14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³).

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", – подчеркнули в компании.