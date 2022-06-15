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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина должна требовать санкций для газопровода "Северный поток – 1", все основания для этого есть – эксперт по энергетике

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14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40%
14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40%
Фото: EPA

Включение в новый санкционный пакет против РФ газопровода "Северный поток – 1" значительно ослабит позиции России в газовом шантаже и даст гарантии безопасности и транзита для ГТС Украины. Об этом заявил в комментарии "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Для Украины стало бы хорошей поддержкой решение ЕС отказаться от транзита газа через "Северный поток". Если бы удалось остановить прокачку газа по этому газопроводу, украинский маршрут бы стал одним из основных по транзиту газа в ЕС. К тому же, я не удивлюсь, если РФ будет целенаправленно пытаться вывести из строя украинскую ГТС, чтобы попробовать протолкнуть идею реанимации "Северного потока – 2". А это очень плохой сценарий", – заявил он.

Прокип считает, что санкции для "Северного потока – 1" поддержат Польша и страны Балтии, так как президент Польши Анджей Дуда еще в марте призвал отказаться от транзита газа по этому газопроводу. К тому же, ввести такие санкции ЕС сможет достаточно легко, для этого нужно лишь отменить "исключения", неправомерно полученные оператором, пояснил эксперт.

"По европейскому законодательству, доступ к половине мощностей газопровода нужно предоставлять третьим лицам. Однако для "Северного потока – 1" были сделаны исключения – все поставки по нему осуществляет российская сторона. И отмена этих исключений из "Третьего энергопакета", которые были сделаны для газопровода "Северный поток – 1" ранее, – это реальный сценарий", – подчеркнул Прокип.

Именно поэтому, убежден он, украинским политикам стоит лоббировать идею ввести санкции против "Северного потока" в седьмой санкционный пакет, но быть готовыми к ожесточенному противостоянию Москвы в этом вопросе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Северный поток–1" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года. 

Украина потребовала от Германии либо остановить, либо резко сократить потоки природного газа по газопроводу "Северный поток". Украина готова и может предоставить альтернативный транспортный маршрут трубопровода, отметил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% – до 100 млн м³ в сутки (при плановых 167 млн м³) "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта".

Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. 

Теги: Газпром, энергетика, ГТС, Северный поток, эмбарго, война России против Украины, Северный поток – 2, российский газ, Андриан Прокип, ЕС
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