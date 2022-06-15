Украина должна требовать санкций для газопровода "Северный поток – 1", все основания для этого есть – эксперт по энергетике

"Для Украины стало бы хорошей поддержкой решение ЕС отказаться от транзита газа через "Северный поток". Если бы удалось остановить прокачку газа по этому газопроводу, украинский маршрут бы стал одним из основных по транзиту газа в ЕС. К тому же, я не удивлюсь, если РФ будет целенаправленно пытаться вывести из строя украинскую ГТС, чтобы попробовать протолкнуть идею реанимации "Северного потока – 2". А это очень плохой сценарий", – заявил он.

Прокип считает, что санкции для "Северного потока – 1" поддержат Польша и страны Балтии, так как президент Польши Анджей Дуда еще в марте призвал отказаться от транзита газа по этому газопроводу. К тому же, ввести такие санкции ЕС сможет достаточно легко, для этого нужно лишь отменить "исключения", неправомерно полученные оператором, пояснил эксперт.

"По европейскому законодательству, доступ к половине мощностей газопровода нужно предоставлять третьим лицам. Однако для "Северного потока – 1" были сделаны исключения – все поставки по нему осуществляет российская сторона. И отмена этих исключений из "Третьего энергопакета", которые были сделаны для газопровода "Северный поток – 1" ранее, – это реальный сценарий", – подчеркнул Прокип.

Именно поэтому, убежден он, украинским политикам стоит лоббировать идею ввести санкции против "Северного потока" в седьмой санкционный пакет, но быть готовыми к ожесточенному противостоянию Москвы в этом вопросе.

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