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"Нафтогаз" в июле может подать иск в международный арбитраж на "Газпром" из-за сокращения транзита – Витренко

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"Газпром" не доплачивает за забронированные транзитные объемы, которые являются доступными для российского монополиста, отметил Витренко
"Газпром" не доплачивает за забронированные транзитные объемы, которые являются доступными для российского монополиста, отметил Витренко
Фото: EPA

Из-за сокращения транзита природного газа (ниже законтрактованных объемов) через территорию Украины НАК "Нафтогаз України" в июле будет иметь право подать иск к российскому "Газпрому".

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши разногласия перед походом в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не случится и "Газпром" не изменит свою позицию… это означает, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", – сказал руководитель НАК.

По словам Витренко, "Нафтогаз" будет "использовать все права", которые у него есть, так как "Газпром" в настоящее время не доплачивает за те транзитные объемы, которые он забронировал и которые являются доступными для "Газпрома".

Глава НАК говорил в конце мая, что компания начала предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

Макогон сообщал 15 июня 2022 года, что забронированные и оплаченные "Газпромом" мощности украинской ГТС на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн м³ в сутки при текущем фактическом уровне транзита до 42 млн м³ в сутки.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, ГТС, транзит, пресс-конференция, Юрий Витренко, российский газ, иск
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