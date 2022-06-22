"Нафтогаз" в июле может подать иск в международный арбитраж на "Газпром" из-за сокращения транзита – Витренко

"Газпром" не доплачивает за забронированные транзитные объемы, которые являются доступными для российского монополиста, отметил Витренко Фото: EPA

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши разногласия перед походом в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не случится и "Газпром" не изменит свою позицию… это означает, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", – сказал руководитель НАК.

По словам Витренко, "Нафтогаз" будет "использовать все права", которые у него есть, так как "Газпром" в настоящее время не доплачивает за те транзитные объемы, которые он забронировал и которые являются доступными для "Газпрома".

Глава НАК говорил в конце мая, что компания начала предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа.