Финляндия, Швеция и Норвегия должны рассмотреть вопрос об организации совместного контроля ПВО – спикер финского парламента

Ванханен отметил, что Швеция, Норвегия и Финляндия обладают относительно сильными военно-воздушными силами и должны контролировать свои границы и воздушное пространство.
Спикер парламента Финляндии уверен, что в ближайшие годы совместный контроль воздушного пространства станет привычным делом.
Премьер Норвегии сказал, что видит простор для расширения трансграничного сотрудничества стран на крайнем севере в сферах вне обороны, таких как энергетика и железная дорога.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Обе страны 18 мая одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Как отмечает Reuters, если заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут удовлетворены, страны впервые могут рассмотреть возможность организации своей обороны совместно с их общим соседом Норвегией, которая уже является членом НАТО.