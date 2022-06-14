Финляндия, Швеция и Норвегия должны рассмотреть вопрос об организации совместного контроля ПВО – спикер финского парламента

Ванханен отметил, что Швеция, Норвегия и Финляндия обладают относительно сильными военно-воздушными силами и должны контролировать свои границы и воздушное пространство.

Спикер парламента Финляндии уверен, что в ближайшие годы совместный контроль воздушного пространства станет привычным делом.

Премьер Норвегии сказал, что видит простор для расширения трансграничного сотрудничества стран на крайнем севере в сферах вне обороны, таких как энергетика и железная дорога.