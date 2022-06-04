Канада поддержала заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

"Канада решительно поддерживает заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Сегодня в Палате общин депутаты единогласно проголосовали за вступление в Альянс", – написал Трюдо.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. При этом он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы", однако 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", какими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они касаются не только запрета РПК, но и, в частности, снятия ограничений на экспорт оружия.