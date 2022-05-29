Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции

Фрегат из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, отметили в российском ведомстве.
В минобороны РФ отметили, что ракетная стрельба проводилась "в рамках испытаний новых видов вооружения".
"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", – добавили в министерстве.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. 18 мая обе страны одновременно подали письма-заявки на вступление в НАТО.
Россия грозила развернуть ядерное оружие у границ Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО. Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявлял, что РФ не будет "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, а МИД заявлял об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера". Однако 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно ничего не изменит.