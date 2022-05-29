Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции

Фрегат из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, отметили в российском ведомстве.

В минобороны РФ отметили, что ракетная стрельба проводилась "в рамках испытаний новых видов вооружения".

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", – добавили в министерстве.