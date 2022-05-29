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Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции

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Стрельба состоялась 28 мая в Баренцевом море
Стрельба состоялась 28 мая в Баренцевом море 
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Минобороны России 28 мая сообщило, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции, которые объявили о вступлении в НАТО.

Фрегат из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, отметили в российском ведомстве.

В минобороны РФ отметили, что ракетная стрельба проводилась "в рамках испытаний новых видов вооружения".

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", – добавили в министерстве.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. 18 мая обе страны одновременно подали письма-заявки на вступление в НАТО.

Россия грозила развернуть ядерное оружие у границ Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО. Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявлял, что РФ не будет "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, а МИД заявлял об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера". Однако 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно ничего не изменит.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Швеция, стрельба, Финляндия, корабль, ракеты
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