В Балтийском море начались масштабные военно-морские учения НАТО с Финляндией и Швецией

В учениях примут участие более 45 кораблей, более 75 самолетов и около 7 тыс. военных Фото: sfn.nato.int

В НАТО подчеркнули, что это ежегодные учения, которые проводятся в Балтийском регионе с 1972 года.

В этом году в них примут участие более 45 кораблей, более 75 самолетов и около 7 тыс. военнослужащих из 16 стран: Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Турции, Великобритании и США. Сценарии учений включают десантные операции, артиллерийскую, противолодочную, противовоздушную оборону, операции по разминированию, обезвреживание взрывоопасных предметов, работу с подводными беспилотниками и медицинское реагирование.

Учения проводятся военно-морскими силами США в Европе и Шестым флотом США под командованием и контролем военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Командовать группой управления учениями будет контр-адмирал королевских ВМС Великобритании Джеймс Морли.

"BALTOPS – это невероятная возможность для союзников и стран-партнеров проводить совместные тренировки в море, в воздухе и на земле, повышая оперативную совместимость и повышая опыт совместной работы. Они также призваны заверить жителей региона в том, что НАТО готово защищать себя", – сказал Морли.

Параллельно в воздушном пространстве стран Балтии 6 июня стартовали учения ВВС НАТО и стран-партнеров, Финляндии и Швеции, – Ramstein Alloy, сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.

Они проходят с 2008 года, в центре внимания – отработка защиты воздушного пространства стран Балтии, а также сотрудничество союзников по НАТО и государств-партнеров. Учения проводятся обычно на ротационной основе раз в четыре месяца.