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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия – минобороны Норвегии

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Норвегия заместит Великобритании свои MLRS M270, а британцы, в свою очередь, помогут Украине
Норвегия заместит Великобритании свои MLRS M270, а британцы, в свою очередь, помогут Украине
Фото: EPA

Норвегия сотрудничает с Великобританией в вопросе передачи Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS M270, сообщило 29 июня министерство обороны Норвегии.

Глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит Великобритании реактивные установки, которые находятся на хранении. Британцы, в свою очередь, отправят в Украину свои MLRS M270.

"Наши системы требуют серьезной модернизации, поэтому мы договорились с британцами, чтобы они получили норвежские РСЗО и могли отправить часть своих в Украину. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками", – считает министр обороны.

Также Украина получит еще 5 тыс. гранат в дополнение к такому же количеству уже поставленных.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли реактивные системы залпового огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

23 июня представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн. В минобороны США уточнили, что среди прочего в Украину будут направлены четыре системы HIMARS.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

О намерении передать Украине три MLRS M270 Великобритания заявляла 6 июня. В списке вооружения, которое обязалась поставить Украине Германия, также фигурируют три РСЗО Mars.

Теги: Украина, Великобритания, Норвегия, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Минобороны, граната, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, сотрудничество, HIMARS, MLRS
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