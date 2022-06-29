Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия – минобороны Норвегии

Глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит Великобритании реактивные установки, которые находятся на хранении. Британцы, в свою очередь, отправят в Украину свои MLRS M270.
"Наши системы требуют серьезной модернизации, поэтому мы договорились с британцами, чтобы они получили норвежские РСЗО и могли отправить часть своих в Украину. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками", – считает министр обороны.
Также Украина получит еще 5 тыс. гранат в дополнение к такому же количеству уже поставленных.
MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли реактивные системы залпового огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
23 июня представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн. В минобороны США уточнили, что среди прочего в Украину будут направлены четыре системы HIMARS.
США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
О намерении передать Украине три MLRS M270 Великобритания заявляла 6 июня. В списке вооружения, которое обязалась поставить Украине Германия, также фигурируют три РСЗО Mars.