Норвегия и Великобритания передадут Украине реактивную артиллерию дальнего действия – минобороны Норвегии

Глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит Великобритании реактивные установки, которые находятся на хранении. Британцы, в свою очередь, отправят в Украину свои MLRS M270.

"Наши системы требуют серьезной модернизации, поэтому мы договорились с британцами, чтобы они получили норвежские РСЗО и могли отправить часть своих в Украину. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками", – считает министр обороны.

Также Украина получит еще 5 тыс. гранат в дополнение к такому же количеству уже поставленных.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.