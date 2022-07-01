Зеленский: Главную реформу, которая происходит в Европе, делает именно Украина

Зеленский пообещал, что все реформы будут проголосованы в Раде Фото: president.gov.ua

Речь об этом зашла в связи с получением Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Весь мир понимает, что главная реформа, которая сейчас происходит в Европе, – ее делает именно Украина. Именно мы делаем все, чтобы Евросоюз и НАТО были объединенными, и они объединились так, как никто никогда не объединялся. Это главная реформа, которую сделала уже Украина, народ и власть, которые были едиными в этой реформе", – сказал Зеленский.

По его словам, цена этой реформы "очень высокая".

"Что касается других реформ, все прекрасно понимают: есть большое доверие к нам сегодня, потому что все видят, какими темпами мы идем вперед на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Так что все реформы будут сделаны, проголосованы, у меня нет никакого сомнения. Но все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства", – объяснил Зеленский.

Выступая 1 июля по видеосвязи на заседании Верховной Рады, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для максимизации влияния больших инвестиций в Украину их нужно "объединить с новой волной реформ".

Она отметила, что немалого прогресса уже удалось добиться созданием институций по борьбе с коррупцией, но добавила, что нужно активизировать их работу.

Во время заседания парламента также выступил Зеленский и призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.