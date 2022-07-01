Зеленский: Главную реформу, которая происходит в Европе, делает именно Украина

Речь об этом зашла в связи с получением Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Весь мир понимает, что главная реформа, которая сейчас происходит в Европе, – ее делает именно Украина. Именно мы делаем все, чтобы Евросоюз и НАТО были объединенными, и они объединились так, как никто никогда не объединялся. Это главная реформа, которую сделала уже Украина, народ и власть, которые были едиными в этой реформе", – сказал Зеленский.
По его словам, цена этой реформы "очень высокая".
"Что касается других реформ, все прекрасно понимают: есть большое доверие к нам сегодня, потому что все видят, какими темпами мы идем вперед на пути к полноправному членству в Евросоюзе. Так что все реформы будут сделаны, проголосованы, у меня нет никакого сомнения. Но все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства", – объяснил Зеленский.
Выступая 1 июля по видеосвязи на заседании Верховной Рады, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для максимизации влияния больших инвестиций в Украину их нужно "объединить с новой волной реформ".
Она отметила, что немалого прогресса уже удалось добиться созданием институций по борьбе с коррупцией, но добавила, что нужно активизировать их работу.
Во время заседания парламента также выступил Зеленский и призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.