Президент Еврокомиссии призвала Украину бороться с коррупцией и олигархами

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале офиса президента.

"Украина – единственная страна в "Восточном партнерстве", которая приняла закон для того, чтобы "расцепить клещи олигархической власти на экономике". Теперь нужно сосредоточиться на реализации этого закона", – заявила президент Еврокомиссии.

Также она призвала активизировать работу антикоррупционных институций, отметив, что всем органам, которые были созданы для борьбы с коррупцией, теперь нужны "настоящие зубы". Заявила, что нужно "как можно скорее" назначить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам фон дер Ляйен, борьба с коррупцией – главная задача Украины еще с Революции достоинства.

В Раде также выступил президент Украины Владимир Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути к евроинтеграции Украины. В парламент внесли флаг Евросоюза.

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