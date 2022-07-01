Президент Еврокомиссии призвала Украину бороться с коррупцией и олигархами

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале офиса президента.
"Украина – единственная страна в "Восточном партнерстве", которая приняла закон для того, чтобы "расцепить клещи олигархической власти на экономике". Теперь нужно сосредоточиться на реализации этого закона", – заявила президент Еврокомиссии.
Также она призвала активизировать работу антикоррупционных институций, отметив, что всем органам, которые были созданы для борьбы с коррупцией, теперь нужны "настоящие зубы". Заявила, что нужно "как можно скорее" назначить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам фон дер Ляйен, борьба с коррупцией – главная задача Украины еще с Революции достоинства.
В Раде также выступил президент Украины Владимир Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути к евроинтеграции Украины. В парламент внесли флаг Евросоюза.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
29 июня СНБО принял решение о реестре олигархов, а Зеленский подписал соответствующий указ.
Органы по борьбе с коррупцией НАБУ и САП сейчас без руководителей. 16 апреля истек семилетний срок полномочий директора НАБУ Артема Сытника. Глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.