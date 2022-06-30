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ПОЛИТИКА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов

СНБО принял решение о реестре олигархов, Зеленский в тот же день утвердил его
СНБО принял решение о реестре олигархов, Зеленский в тот же день утвердил его
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. Указ №459/2022 Зеленский подписал 29 июня.

СНБО принял решение о реестре олигархов в тот же день, 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении положения о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – сказано в тексте указа.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.

Разногласия по поводу этого реестра стали одним из оснований конфликта между Офисом президента и парламентской фракцией "Слуга народа" с одной стороны и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым – с другой, в итоге приведших к увольнению РазумковаОн настаивал, что СНБО не должен создавать реестр олигархов, так как возможен конфликт интересов. По мнению политика, реестр должна создавать отдельная независимая комиссия.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов

17 июня Данилов в интервью LIGA.net говорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание". Он тогда упоминал, что СНБО провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов еще в мае. 

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".

Теги: СНБО, бизнес, указ, Владимир Зеленский, олигархи, бизнесмен
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