Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов

СНБО принял решение о реестре олигархов, Зеленский в тот же день утвердил его Фото: EPA

СНБО принял решение о реестре олигархов в тот же день, 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении положения о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – сказано в тексте указа.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.

Разногласия по поводу этого реестра стали одним из оснований конфликта между Офисом президента и парламентской фракцией "Слуга народа" с одной стороны и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым – с другой, в итоге приведших к увольнению Разумкова. Он настаивал, что СНБО не должен создавать реестр олигархов, так как возможен конфликт интересов. По мнению политика, реестр должна создавать отдельная независимая комиссия.