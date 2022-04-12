16 апреля истекает срок полномочий Сытника в должности главы НАБУ – пресс-служба бюро

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина сегодня заявила в Telegram, что Сытника якобы уже уволили.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", – говорится в сообщении.

Пресс-служба НАБУ пояснила, что согласно законодательству, последний день полномочий Сытника – 16 апреля.

"Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает семилетний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С того момента обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

15 февраля Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ. В Центре противодействия коррупции заявляли, что состав был сформирован с нарушениями, которые срывают и конкурс на должность директора НАБУ, и конкурс на пост главы САП.