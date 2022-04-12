ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

16 апреля истекает срок полномочий Сытника в должности главы НАБУ – пресс-служба бюро

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сытник еще несколько дней остается директором НАБУ
Сытник еще несколько дней остается директором НАБУ
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Через несколько дней истекает срок полномочий Артема Сытника в должности директора Национального антикоррупционного бюро, после этого обязанности главы НАБУ будет выполнять первый заместитель директора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина сегодня заявила в Telegram, что Сытника якобы уже уволили. 

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", – говорится в сообщении. 

Пресс-служба НАБУ пояснила, что согласно законодательству, последний день полномочий Сытника – 16 апреля.

"Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает семилетний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С того момента обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", – отметили в пресс-службе. 

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

15 февраля Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ. В Центре противодействия коррупции заявляли, что состав был сформирован с нарушениями, которые срывают и конкурс на должность директора НАБУ, и конкурс на пост главы САП.

Теги: антикоррупционное бюро, Артем Сытник, Гизо Углава, НАБУ, увольнение, Юлия Гришина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка G
Дмитрий ГОРДОН
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (119678)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (28200)
3
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (25428)
4
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (24891)
5
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (23371)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (22506)
7
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (21592)
8
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (20247)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS